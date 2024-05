Marion Rousse ziet Julian Alaphilippe openbloeien na moeilijke periode: "Na val in Strade had hij er genoeg van"

do 23 mei 2024 07:19

Met zijn ongebreidelde aanvalslust is Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step) een van de grote smaakmakers in deze Giro. "Het waren nochtans moeilijke maanden. Maar die ritzege van vorige week heeft Julian helemaal bevrijd", merkt zijn partner Marion Rousse.

Ritwinst in Fano, 2e in de graveletappe en haast elke bergetappe in het offensief.



Julian Alaphilippe is in deze Giro als een feniks uit zijn as herrezen. Tot groot jolijt van zijn partner en ex-renster Marion Rousse. "Het doet enorm veel deugd om te zien dat Julian weer op zo'n niveau rondrijdt." "Na enkele moeilijke maanden heeft hij het plezier op de fiets helemaal teruggevonden", stelt de Française vast.

Bekentenis aan Bramati tijdens Sanremo

Met die moeilijke maanden doelt Rousse op het klassieke voorjaar. Eerst waren er de ongelukkige uitlatingen van ploegbaas Patrick Lefevere in een Humo-interview. Daarna liep Alaphilippe in de Strade Bianche een breukje op in zijn kuitbeen, waarmee hij wekenlang bleef doorkoersen. "Toen Julian nog voor het einde van de Strade al op de ploegbus zat, belden we met elkaar. Hij zei toen dat hij er een beetje genoeg van had."



"Julian had zich al lang niet meer zo goed gevoeld, maar hij kon het niet tonen op de fiets." Alaphilippe verbeet tijdens de Tirreno de pijn en eindigde 9e in Milaan-Sanremo. Ondanks een lekke band in de slotfase. "Tijdens Milaan-Sanremo ging Julian ter hoogte van zijn ploegauto rijden. Hij zei toen tegen ploegleider Bramati dat hij superbenen had, maar dat ze ook pijn deden."

Na La Primavera werden er eindelijk foto's genomen van Alaphilippes pijnlijke been. En daaruit bleek dat hij een breukje had in zijn kuitbeen. "De dokter had in een berichtje geschreven dat dat betekende dat hij 6 weken zou moeten rusten." "Het eerste wat ik tegen Julian zei was dat de Ronde rijden met zo'n blessure heel moeilijk zou worden. Zeker door het gedokker op de kasseien." Maar uiteindelijk verscheen Alaphilippe toch aan de start van de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen en de Ronde. Iets waar hij achteraf spijt over had.

Stresskip in de zetel

5 weken na de Ronde rijdt Alaphilippe weer als een vrolijk konijntje rond in de Giro. Met ritwinst in de 12e etappe als ultieme bekroning. "Ik was blij dat ik toen geen commentaar moest geven", lacht Rousse, die met zoontje Nino in de zetel voor de televisie zat. "Toen Julian op 130 kilometer van de streep ten aanval trok, dacht ik: "Waar rijd je naartoe, Julian?"" "Ik zat de hele dag lang als een stresskip in de zetel. Maar uiteindelijk heeft Julian met veel klasse en panache de etappe gewonnen." Na de ritzege belde Alaphilippe zijn vriendin zo snel mogelijk op. "Hij was heel emotioneel." "Als je 10 keer op een jaar wint, zou dat minder emoties teweegbrengen. Maar voor Julian was het een bevrijdende zege na een moeilijke periode."

Julian zal aanvallen tot het einde van de Giro. Marion Rousse

Alaphilippe kwam al enkele keren dicht bij een 2e fles prosecco. "Als Movistar dinsdag niet had gereden bij de favorieten, had Julian die etappe misschien ook gewonnen." "Vrijdag komt er nog een mooie kans. Julian zal aanvallen tot het einde van deze Giro." Rousse zelf vertoeft de komende dagen in Parijs. Zondag trekt ze naar Rome.



"Om Julian te zien blinken als winnaar van de superstrijdlust? Dat zou heel mooi zijn, hij is al bijna elke etappe in de aanval geweest."

Knechten voor Evenepoel in de Tour?