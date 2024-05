3x3-Belg Bryan De Valck liep klaplong op tijdens olympisch kwalificatietoernooi: "Maar zou volledig herstellen"

Een olympisch kwalificatietoernooi om snel te vergeten voor Bryan De Valck. De Belgische 3x3-speler moest in het slot de strijd staken in Hongarije met een blessure. Maandag kwam aan het licht dat het om een klaplong gaat. De Valck ligt momenteel nog in het ziekenhuis, maar alles wijst op een volledig herstel.