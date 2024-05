Belgische handbalmannen moeten op zoek naar nieuwe coach: Yérime Sylla verlaat roedel van de Red Wolves

di 21 mei 2024 12:44

De Red Wolves mogen beginnen uit te kijken naar een nieuwe bondscoach. De Belgische Handbalbond (KBHB) maakte vandaag bekend dat Yérime Sylla de federatie verlaat.

Yérime Sylla is niet langer coach van de Belgische nationale handbalploeg. De Fransman heeft gekozen voor "een aantrekkelijk en ambitieus plan van een ander land", klinkt het in een persbericht. Sylla was in 2021 begonnen aan zijn 3e periode als coach van de Belgische handbalmannen. Met Sylla als coach wisten de Red Wolves zich voor het eerst in hun geschiedenis te plaatsen voor een groot toernooi. Ze waren er in januari 2023 bij op het WK in Zweden. Op dat toernooi sneuvelden ze in de hoofdronde. Dit jaar grepen de Belgen naast de kwalificatie voor het WK van 2025. "Elk verhaal heeft een einde", reageert de Fransman met Senegalese roots. "Zelfs als dat verhaal uit meerdere hoofdstukken bestaat. Ik ben in 2011 begonnen en had het voorrecht om met een fantastische generatie te kunnen samenwerken. Sommige spelers zijn er zelfs in geslaagd om een profcarrière uit te bouwen."

Ik heb mijn ervaring en kennis zoveel mogelijk bijgebracht aan de spelers. Dat zit in mijn DNA. Yérime Sylla

"Het is moeilijk om iedereen te bedanken, want ik wil ook niemand vergeten. Dat we ons samen hebben kunnen kwalificeren voor ons eerste WK was fabuleus. Ik heb mijn ervaring en kennis zoveel mogelijk bijgebracht aan de spelers. Dat zit in mijn DNA. Ik heb nergens spijt van. Ik wil ook graag mijn staf en spelers bedanken."

"Iedereen heeft een geweldige inspanning geleverd, zodat ik zou blijven. Anderzijds is er mij ook een project voorgesteld dat mij interesseert. Ik heb moeten nadenken en heb beslist om de pagina om te draaien."

Sylla ging in september 2011 een eerste keer aan de slag als bondscoach van de Red Wolves. Drie jaar later werd hij opgevolgd door zijn landgenoot Guy Petitgirard, die in 2015 technisch directeur van het Belgische handbal werd en Sylla opnieuw aanstelde als bondscoach.

In januari 2018 verliet hij de Red Wolves voor een tweede keer. De Fransman was op dat moment naast coach ook technisch directeur van de Franse club Cesson en kon zijn taken niet meer combineren met de job van bondscoach. In oktober 2021 maakte hij voor de tweede keer zijn comeback als bondscoach van de Red Wolves.

