Belgische tafeltennissers sneuvelen in kwartfinales van olympisch kwalificatietoernooi

De Belgische tafeltennissers zijn er niet in geslaagd om een olympisch ticket te veroveren op het Europese kwalificatietoernooi. Martin Allegro en Cedric Nuytinck leken goed op weg, maar sneuvelden in de kwartfinales.

De Belgische tafeltennissers probeerden zich de afgelopen dagen te plaatsen voor de Olympische Spelen op het Europese kwalificatietoernooi in Bosnië. Daar kregen ze in principe twee kansen voor.

Vrijdag verloren ze op het eerste kwalificatietoernooi hun eerste wedstrijd op de hoofdtabel. Daarna kregen ze een tweede kans. Aan het tweede toernooi mochten enkel de tafeltennissers deelnemen die vrijdag in de knock-outfase werden uitgeschakeld, maar wel de poulefase overleefden.

Dat was het geval voor Martin Allegro (WTT-79) en Cedric Nuytinck (WTT-95). Ze knokten zich met knappe zeges naar de kwartfinales, maar dat was voor allebei het eindstation.

Allegro, de Belgische nummer 1 werd in die kwartfinales uitgeschakeld door de Hongaar Adam Szudi (WTT-203). Die won met 4-3 na een echte thriller: 9-11, 12-10, 4-11, 7-11, 11-8, 11-7 en 12-10.

Nuytinck van zijn kant botste in hetzelfde stadium op de Oekraïner Jaroslav Zjmoedenko (WTT-187). Onze landgenoot was kansloos in 4 sets: 11-5, 11-7, 12-10 en 11-3. De Belgen moeten zich nu nog proberen te plaatsen via de wereldranking.