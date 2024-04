Opnieuw geen EK-medailles: waar staat Belgische judo zonder Matthias Casse?

ma 29 april 2024 16:26

België kwam thuis van het EK judo zonder medailles. En dat voor het tweede jaar op een rij. De afwezigheid van topper Matthias Casse is een verzachtende omstandigheid, maar toch zijn de Belgen niet tevreden. Is er in ons land te weinig gewerkt naast of in het spoor van een van de allerbeste judoka’s van de wereld? Sporza Daily zocht het uit.

De zevende plekken van Jorre Verstraeten en Ellen Salens vormden samen het beste resultaat voor België op het EK in Kroatië. Ons land trok nochtans met een grote delegatie naar daar. "Maar er zaten ook heel wat jongeren bij om ervaring op te doen", weet Ilse Heylen, de bronzen medaille van de Spelen in 2004. "Maar Jorre Verstraeten was inderdaad medaillekandidaat, met Nikiforov kan het altijd alle kanten uit. Mina Lybeer was ook kanshebber, maar zij komt net terug uit blessure." De judoka's hadden soms ook wel de loting tegen. Zo sneuvelde Nikiforov al in de tweede ronde tegen het nummer 1 van de wereld. En er waren dus ook blessures. En toch lijken we na dit EK te concluderen dat alleen Casse kans maakt op een medaille deze zomer in Parijs. "Matthias Casse is onze enige medaillekandidaat op de Spelen", stelt ook Heylen. "De Spelen blijven altijd onvoorspelbaar en er gebeuren altijd verrassingen. Maar de andere Belgen vechten nog om zich te plaatsen voor de Spelen. Het is heel uitputtend om dan ook nog proberen te pieken richting de Spelen. Casse heeft die druk niet en dat is een heel andere voorbereiding." En Jorre Verstraeten? "Hij is Europese top, maar op wereldniveau wordt het moeilijk."

"Ook bij de junioren pakken we geen medailles"