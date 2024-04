Union doet na heropstanding weer volop mee voor de titel: "We zijn nooit weggeweest"

ma 29 april 2024 06:45

Na een 0 op 12 leek Union voor het derde jaar op rij naast de oppergaai te grijpen in de Champions' Play-offs, maar twee overwinningen tegen Antwerp later doen de Brusselaars weer helemaal mee voor de titel. "Dit is een boost, maar we zijn nooit uit de titelrace geweest."

7 goals en 6 punten in de dubbele confrontatie met Antwerp. Met nog 4 speeldagen te gaan staat Union plots op amper één punt van Anderlecht en Club Brugge. Na de gemiste start in de Champions' Play-offs is de revival compleet. "Ik zou niet van een klik spreken, omdat we nog steeds dezelfde ploeg zijn", klinkt het bij Noah Sadiki. "Dit is gewoon een boost en we zijn nu voor jullie allemaal weer in de race. Maar ik denk niet dat we er ooit uit waren, daar was nooit een reden toe." "We hebben het even moeilijk gehad met die nederlagen en we hadden absoluut een overwinning nodig. Die hebben we gepakt op Antwerp. We moeten nu gewoon blijven pushen en dan zien we wel wat er komt. We zijn nu niet opeens terug, omdat we twee keer winnen. We zijn nooit weggeweest." Op de vraag wie kampioen wordt, antwoordt Sadiki met een brede glimlach en een dikke knipoog. "Dat zien we wel op het einde, het is 'unpredictable' (onvoorspelbaar, red.)."

Sadiki was vooral blij dat zijn misser die de openingsgoal van Vincent Janssen inleidde, Union uiteindelijk geen punten kostte.



"Bij de 1-1 dacht ik al: oef. Iedereen heeft gezien dat ik een fout gemaakt heb, maar ik ben nog jong en ik kan uit zulke momenten leren. Ik heb eerder dit seizoen nog zo'n moment gehad." "Ik wist dat het mijn fout was, maar we hadden nog veel tijd om terug te komen. Ik ging de bal helemaal fout aan en hoorde Anton (Moris, red.) roepen, maar dat is geen reden om de bal terug te spelen. Ik had de bal zonder risico buiten moeten koppen. Maar ik had veel vertrouwen in de ploeg en we hebben het gedaan."

Ook Charles Vanhoutte wilde na de wedstrijd voor de microfoon van Eleven niet spreken over een comeback van Union. "Ik denk dat we nooit weggeweest zijn. In de eerste twee matchen speelden we misschien wat minder." "Tegen Anderlecht en Club Brugge zetten we wel een goede prestatie neer, maar ontbrak dat tikkeltje geluk. Tegen Antwerp hebben we weer de knop omgedraaid." "Vier matchen lang deden we niet meer mee en nu doen we opeens weer mee. We moeten dus niet te hoog van de toren blazen. We moeten het match per match bekijken en dan zien we wel waar het schip strandt." Volgens Kevin Mac Allister kwam de kentering er na de nederlaag tegen Anderlecht, op de derde speeldag. "Na die 3 nederlagen op een rij hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd. Als leider van de reguliere competitie plots pas 2e of 3e staan, dat is moeilijk." "We hebben het samen besproken in de kleedkamer en in de wedstrijd tegen Club Brugge verdienden we al meer. Nu staan we weer maar één punt van de top, het belangrijkste is dat we nu hard blijven werken. De vorige overwinning tegen Antwerp was een bevrijding, in het voetbal gaat het om het mentale." Mac Allister wist het moment om zijn eerste goal voor Union te maken wel uit te kiezen. "Het was een bijzonder gevoel voor mij. Ik ben niet de sterkste speler aan de bal, ik heb een andere taak in deze ploeg, maar het belangrijkste is dat je er altijd in gelooft. Mijn vader, mijn zus en mijn vriendin zijn hier en dat maakt het extra mooi dat ik vanavond scoorde."

Alexander Blessin deelde in de vreugde bij Union. De coach lijkt zijn ploeg net op tijd weer op de rails te hebben. "Het was belangrijk om onze eerste thuiszege in de Champions' Play-offs te pakken." "We moeten dit nu wel achter ons laten en weer focussen op de volgende wedstrijd. We moeten vooral proberen om plezier te hebben en als ploeg te spelen." "We hebben opnieuw ons DNA getoond. We hebben uitstekend gereageerd op die tegengoal, we waren maar een tweetal minuten van slag. Daarna hebben we het rechtgezet met twee mooie goals." "Dit was een sterke prestatie, maar uiteindelijk zijn het ook maar 3 punten. Het wordt interessant om te zien wat er volgende week gebeurt als Anderlecht op bezoek komt."

