Degradatiepaus Rik De Mil toont zich niet rancuneus na remisesoap: "Maar ik ben er wel slecht van geweest"

ma 29 april 2024 11:20

Eerst Westerlo, nu Charleroi. Rik De Mil (42) heeft zich in enkele weken tijd ontpopt tot degradatiespecialist in onze competitie. De Mil staat niet weigerachtig tegenover een project op lange termijn bij Charleroi en blikt niet met een wrang gevoel terug op zijn exit bij Westerlo. Sportweekend zocht De Mil dit weekend op.

2 clubs redden in enkele weken tijd. Het is een prestatie die sinds vrijdagavond op het cv van Rik De Mil staat. "Het is uniek en ik ben er wel trots op", vertelt De Mil in Sportweekend. Wie bij De Mil polst naar een verklaring voor zijn succesformule, botst regelmatig op de termen "mentaliteit en groepsgevoel". "Als je heel diep zit als club en je realiseert die redding, dan zorgt dat voor een geweldige band." "Dat gevoel heb ik nu ook bij Charleroi. In het begin van deze korte periode was de band met de supporters nochtans moeilijk." De Mil is de redder van Charleroi. Blijft hij volgend seizoen dan aan boord? "Dat is altijd de bedoeling geweest. Ik werk zelf graag met projecten, niet zozeer op korte termijn."

"We hebben afgesproken dat we na het seizoen rustig zullen samenzitten en dat we dan kijken of iedereen zich gelukkig voelt in de samenwerking. Maar als je ziet hoe het momenteel loopt, dan is het de bedoeling om het project voort te zetten." "Charleroi is eigenlijk een warme club", doet De Mil nog een promopraatje. "Het is een familieclub met kritische en gepassioneerde supporters." En die club wil volgend seizoen meedraaien in de bovenste helft van de competitie. "Ik houd ervan om ambitie te hebben." "Ik sta altijd open voor een ambitieus project, met die voetnoot dat in voetbal alles relatief is. Het is niet eenvoudig om als trainer 3 jaar bij dezelfde club te zitten."

Rik De Mil loodste na Westerlo ook Charleroi de veilige haven binnen.

Prijzen pakken

Trainer zijn, het is niet altijd een eerlijke job, poneert Rik De Mil. "Ik heb het zelf ook mogen meemaken, maar je leert eruit en ook dan moet je sereen blijven." De Mil doelt natuurlijk op de salonremise met Westerlo tegen RC Genk. Hij werd in de nasleep ontslagen. "Of ik er slecht van geweest ben? Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat hoef ik niet weg te steken." "Het is absoluut niet gegaan zoals er door sommigen gezegd en geschreven is. Gelukkig heb ik de waarheid naar boven kunnen brengen op een serene manier, niet door te roepen in de pers." "Ik ben blij dat de waarheid naar boven is gekomen en dat ik ben vrijgesproken, maar dat maakt die weken niet minder moeilijk."

