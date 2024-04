Goedlachse El Ouahdi vergeeft Vertonghen in ja/neen-vraagjes van Extra Time voor "venijnige fout"

Even flegmatiek voor een camera als op het veld. Met zijn onvermoeibaarheid charmeerde Zakaria El Ouahdi zaterdag nog maar eens in de topper tegen Anderlecht. Extra Time nodigde de Genkse wingback daarom ook uit om na te kaarten over de veelbesproken partij in zijn gekende ja/neen-vraagjes. En vooral: wat vond hij nu zelf van die fout van Vertonghen?

Had Jan Vertonghen in de tweede helft van Genk-Anderlecht nog op het veld mogen staan?



Het was dit weekend een van dé thema's in de Jupiler Pro League, maar in Extra Time nuanceerde "slachtoffer" El Ouahdi het voorval zelf.

"Ja, hij mocht nog op het veld staan", gaf de Genk-fleugelspeler - met een vergevend glimlachje - resoluut antwoord tijdens de gekende ja/neen-vraagjes.



Een verzoening na het opstootje tussen de twee? Toen El Ouahdi in het slot van de eerste helft al buiten de lijnen liep, liet Vertonghen zijn voetje nog hangen. De Genkenaar kwam zo verraderlijk ten val.