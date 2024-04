Duikt er een gevaarlijke trend op in ons voetbal? "Lijkt wel alsof we een nieuwe soort fout zien ontstaan"

Kamikaze in kopduels. Steeds vaker zien we twee spelers in een luchtduel op elkaars hoofd koppen. Veelal onbewust, maar in sommige situaties valt de intentie van de "dader" toch in twijfel te trekken. Zien we een nieuwe soort fout in het voetbal ontstaan? "Ik snap er echt niks van, je loopt zelf veel risico en brengt ook de ander in gevaar", hekelde het panel van Extra Time de evolutie.

"Ik snap daar echt niets van. Die weten toch op voorhand dat ze niet de bal, maar wel het hoofd van de andere zullen raken? Dat is echt bewust met je kop op de andere zijn kop koppen."

"Ze koppen niet meer naar de bal, maar naar het hoofd van hun tegenstander. Het is echt heel raar", vertelde ook Gert Verheyen in Extra Time met een pijnlijke grimas op zijn gezicht.

Steeds vaker moet het spel stilgelegd worden omdat twee spelers tegen elkaars hoofd gekopt hebben. Alleen al in de Champions' Play-offs dit weekend kwam het drie keer voor. Twee keer bij Cercle-Antwerp, een keer bij Genk-Anderlecht (zie bovenstaande video).

Was het u ook al opgevallen?

Youri Mulder in Extra Time

Het lijkt wel American Football, al is het daar zelfs al verboden.

Het lijkt wel American Football, al is het daar zelfs al verboden.

Het kan haast geen toeval meer zijn, toch?

"Neen, het lijkt wel alsof we hier een nieuwe soort overtreding zien ontstaan. Dit had ik eigenlijk nog nooit gezien", verbaasde ook Youri Mulder zich over de taferelen.

"Het lijkt wel American Football, al hebben ze daar zelfs al verboden om zo in een duel te vliegen."

Want onschuldig is het toch allemaal niet. "Je loopt zelf veel risico en brengt ook de andere in gevaar, hé", werpen Verheyen en Gunther Schepens op.

Zo lijkt de discussie over het verbieden van koppen toch weer even actueel. "Want zoiets telt voor 200 kopballen, geloof mij", sluit Verheyen cynisch af.