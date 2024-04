Wat zegt het reglement eigenlijk over de veelbesproken goal in Union-Club?

ma 22 april 2024 06:11

Een goal die we nog maar weinig gezien hebben. Vetlesen sprong slim voor een uittrap van Moris, zonder de doelman daarbij te hinderen. Na afloop van de wedstrijdbepalende fase in Union-Club lieten vele hoofdrolspelers verstaan dat ze de regels rond zo'n situatie niet kennen. Wat zegt het grote voetbalwetboek?

"Ik vraag nog aan de ref: waarom telt dit doelpunt? Hij antwoordde dat de tegenstander twee meter van mij stond. En zei ook dat er niets in het reglement staat dat zegt dat de goal afgekeurd moet worden." Onbegrip bij pechvogel Anthony Moris gisteren. De doelman bad dat de spelregels van het voetbal hem zouden redden van een nieuwe blunder, maar de Luxemburger kwam van een kale reis terug. Moris haalt in voorgaande quote een interessant feit aan, dat hem verteld werd door scheidsrechter Jasper Vergoote. Namelijk "dat er niets in het reglement staat dat zegt dat de goal afgekeurd moet worden".

Een speurtocht door de officiële spelregels van de IFAB, de International Football Association Board, die onafhankelijk de regels beheert, lijkt dat te bevestigen.



Alleen in artikel 12.2 lezen we richtlijnen die betrekking zouden kunnen hebben op de fase met Moris en Vetlesen.

"Een onrechtstreekse vrije trap wordt gegeven als een speler verhindert dat de doelverdediger de bal uit de handen loslaat of trapt of probeert de bal te trappen terwijl de doelverdediger bezig is de bal los te laten."