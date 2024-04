Gerben Kuypers goes WorldTour en rijdt Luik-Bastenaken-Luik voor Intermarché-Wanty: "Vereerd en dankbaar"

Gerben Kuypers reed sinds vorig seizoen voor Wanty-ReUz-Technord, het continentale opleidingsteam van Intermarché-Wanty . Na de Italiaan Francesco Busatto, de Fransman Alexy Faure Prost en de Nederlanders Roel van Sintmaartensdijk en Huub Artz is de 24-jarige veldrijder de vijfde renner die uit de ploeg onder leiding van Kévin Van Melsen promoveert naar Intermarché-Wanty. "Ik heb me snel ontwikkeld sinds mijn komst bij de Intermarché-Wanty-structuur en dat zorgde voor meer ambitie", zegt Kuypers in een persbericht van zijn team. "Ik droomde ervan om met het WorldTeam op het hoogste niveau te koersen."

"Mijn gezondheidsproblemen (mycoplasma-infectie, red) van afgelopen winter hebben mij afgeremd, maar dat heeft geen invloed gehad op het vertrouwen dat de ploeg in mij had."



"Deze kans om de stap naar de WorldTour te maken is daar het grootste bewijs van. Ik voel me vereerd en ik ben de ploeg enorm dankbaar."



"Luik-Bastenaken-Luik wordt mijn eerste monument, het zal heel speciaal zijn. Ik zal alles geven in dienst van de ploeg in de hoop zo het verschil te maken voor de kopmannen."



In de selectie voor Luik heeft hij het gezelschap van Francesco Busatto, Lilian Calmejane, Kevin Colleoni, Lorenzo Rota, Rein Taaramäe en Georg Zimmermann.