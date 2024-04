Na jaar vol blessureleed en buitenlandse interesse blijft Hannah Eurlings OH Leuven trouw

Een van de grootste Belgische talenten blijft op eigen bodem. Hannah Eurlings heeft na haar pechseizoen voor een verlengd verblijf bij haar club OH Leuven gekozen. Eurlings ondertekende er een contract tot en met 2026. Eurlings is momenteel nog steeds aan het revalideren van haar kruisbandblessure.

Hoewel het niet het seizoen was waarop Hannah Eurlings vooraf gehoopt had, heeft het Belgische voetbaltalent een belangrijke keuze voor de toekomst gemaakt.



Zo pakte OH Leuven vandaag uit met het nieuws dat Eurlings een contract tot 2026 tekende bij de club.



Dat Eurlings op Belgische bodem blijft, is toch een kleine verrassing. Onze landgenote maakte er geen geheim van dat ze een buitenlands avontuur wel zag zitten.



Eurlings gunt zichzelf zo alvast de kans om zich nogmaals aan het Belgische publiek te tonen. De Red Flame viel eind september geblesseerd uit met een gescheurde voorste kruisband en speelde daarna geen wedstrijd meer.