Tinne Gilis grijpt naast finale van topsquashtoernooi in Egypte

Onze landgenote Tinne Gilis is er niet in geslaagd om haar halve finale van de Black Ball Squash Open in Egypte, een toernooi met gouden label op de PSA World Tour, winnend af te sluiten. Onze nummer 8 van de wereld verloor in 3 sets van de Amerikaanse Olivia Weaver (PSA-9).

Gilis was het 4e reekshoofd, Weaver het tweede. Die laatste haalde het overtuigend met 11-6, 11-5, 11-6 in 26 minuten.



Egypte is een absoluut topland in het squash. Weaver speelt de finale tegen lokale heldin Nouran Gohar (PSA-3). Het eerste reekshoofd versloeg in haar halve finale haar landgenote Nour El Tayeb (PSA-5).



Tinnes oudere zus Nele Gilis (PSA-4) deed niet mee in Caïro.