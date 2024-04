"Dit is waar deze club wil staan": trots Anderlecht omarmt zijn nieuwe rol als competitieleider

zo 14 april 2024 22:15

Geen beter moment om de code van Union te kraken. Met een eerste zege in tien confrontaties met de buren uit Sint-Gillis greep Anderlecht zondagavond de macht in de Jupiler Pro League. De sfeer van de grote dagen herleeft in het Astridpark. "Nu willen we de titel, maar we mogen niet beginnen te zweven."

Alsof de 35ste landstitel al binnen is. De ontlading in het Astridpark na afloop van de kraker tegen Union was gigantisch.

Niet alleen kon Anderlecht na acht nederlagen en een draw eindelijk de code van stadsrivaal Union kraken, paars-wit kwam ook voor het eerst in maar liefst 2.076 dagen nog eens alleen aan kop in Jupiler Pro League.

Een dolgelukkige Brian Riemer stormde na het laatste fluitsignaal het veld op. "Het was stressvol, maar nu voelt het geweldig", blonk de Deense coach van Anderlecht wat later voor de camera. "Wat een wedstrijd, hiervoor bestaan de play-offs. Ik heb heel wat hartkloppingen gehad."

Ik zag geen enkele intentie bij Zeno om Nilsson te raken. Het was een strenge rode kaart, die bepalend was voor de wedstrijd. Brian Riemer

De stress van Riemer had natuurlijk veel te maken met het dolle wedstrijdverloop. Anderlecht had de partij onder controle, maar een elleboogstoot van Zeno Debast op het uur veranderde alles. Rood, penalty, tegendoelpunt.



"Die rode kaart van Zeno? Het is duidelijk dat er een contact was, dat zag je aan de wonde bij Nilsson. Maar in de herhaling zag ik geen enkele intentie bij Zeno om hem te raken. Ik vond het een strenge beslissing, die bepalend was voor de wedstrijd."

"Maar ik was er behoorlijk van overtuigd dat we een punt over de streep zouden trekken", maakte Riemer zich sterk. "Omdat ik weet dat we sterk zijn in het lage blok."

Het plan-Amuzu

Riemer zou gelijk krijgen. Niet alleen kon Anderlecht zijn punt verdedigen, het graaide zelfs nog de volle buit mee met dank aan Francis Amuzu, die de onfortuinlijke Thorgan Hazard vlak voor de rust was komen vervangen.

"Ik hield Francis voorin als spits, omdat we zijn snelheid kennen. Je weet dat die ene kans altijd wel uit de lucht kan vallen. Maar ik ga niet beweren dat ik wist dat die goal nog zou vallen", lachte Riemer. In minuut 76 voltrok het plan-Amuzu zich finaal. De winger stond op de juiste plek om een voorzet van Killian Sardella binnen te duwen. "Dat Francis vandaag beslissend was, maakt me enorm blij. Ik heb soms met hem te doen. Dit seizoen heeft hij misschien al zijn beste voetbal gespeeld in zijn tijd bij Anderlecht, maar hij moest afrekenen met heel wat pech." Door de blessure van Hazard lijken er nu opnieuw kansen in het verschiet te liggen voor de snelheidsduivel van paars-wit. "Ik vind het heel spijtig voor Thorgan", benadrukte Amuzu zelf. "Maar nu hij er niet is, kan ik zijn positie overnemen, en ik zal alles geven."

Amuzu bevrijdde een tienkoppig Anderlecht.

Van jager naar prooi

De laatste keer dat Anderlecht alleen het klassement aanvoerde in de Jupiler Pro League dateert van 17 augustus 2018, na een 2-0-zege tegen Moeskroen. "Ik was er toen ook bij", herinnert Amuzu zich. "Maar nu is het een totaal ander verhaal, een andere coach, en andere spelers. Dit keer gaan we proberen de titel te winnen, maar we mogen nu niet beginnen te zweven." "Het zijn drie heel belangrijke punten, maar veel verandert er niet", klonk het dan weer bij Riemer. "Het belangrijkste is onze prestatie, die vooral voor de rust heel goed was."

We staan nu aan kop, dat is waar Anderlecht wil zijn. Een club als de onze is blij met de leidersplaats. Brian Riemer, coach Anderlecht