Biniam Girmay voegt Giro toe aan programma: "Deze editie biedt veel mooie kansen"

Straks geen Wout van Aert in de Giro, maar een andere smaakmaker is er wel bij. Vandaag kondigde Intermarché-Wanty aan dat Biniam Girmay aan de start van de Ronde van Italië zal staan. Voor de Eritreëer is het zijn tweede deelname. De vorige liep nogal ongelukkig af met het "kurkincident".