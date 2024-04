BEKIJK - Goalviering verandert bijna in gevecht: in alle euforie kegelt Kaya zijn concurrent Kanga omver

Hij had er 47 competitiematchen op moeten wachten, dus het was wel begrijpelijk dat STVV-spits Fatih Kaya zich met zijn vreugde geen blijf wist na zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League.

Bovendien maakte zijn doelpunt de comeback van STVV compleet tegen Standard: van 1-3 naar 3-3.

Kaya vierde het zo uitgelaten dat hij onderweg naar de bank Wilfried Kanga omver kegelde. De poppetjes gingen even aan het dansen en Kanga kreeg uiteindelijk nog een gele kaart.