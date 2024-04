Kapitein Fissette betreurt afwezigheid van Elise Mertens in Billie Jean King Cup: "Moeilijk te begrijpen"

do 11 april 2024 09:23

In de Billie Jean King Cup staat België voor een loodzware opdracht in en tegen de Verenigde Staten. Dat zonder de beste speelster: Elise Mertens. Kapitein Wim Fissette vindt dat een jammere zaak, ook omdat hij Greet Minnen en Yanina Wickmayer moet missen. "Het team is geen prioriteit voor haar", deelt hij zijn teleurstelling.

Geen Greet Minnen, geen Yanina Wickmayer en geen Elise Mertens in Orlando voor de stevige opgave tegen de Verenigde Staten komende vrijdag en zaterdag. "Het is jammer", opent kapitein Wim Fissette zijn reactie op de vaststelling. "Door de kalender en de keuze voor hardcourt als ondergrond in Orlando, terwijl het gravelseizoen begonnen is, hebben de speelsters andere keuzes gemaakt ten opzichte van de voorgaande jaren." Fissette kan de redenering van zijn tennissters wel volgen, al baalt hij toch door de afwezigheid van de beste Belgische, die op voorhand resoluut voor haar individuele doelen koos. "Voor Elise het team is geen prioriteit. Hierdoor kan ze ook niet spelen op de Olympische Spelen. Het is haar keuze, maar het is moeilijk te begrijpen", deelt hij.

Een topper als Elise geeft de andere speelsters, zoals Greet en Yanina, ook de motivatie om ver te komen in deze competitie. Wim Fissette