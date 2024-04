Barcelona én PSG weigeren interviews aan Spaanse TV-zender na ongepaste opmerking over 16-jarig toptalent

Tijdens de wedstrijd lijnrecht tegenover elkaar, erna solidair. PSG en Barcelona weigerden na hun clash interviews aan de Spaanse rechtenhouder Movistar. De commentator had vooraf een ongepaste opmerking gemaakt over het 16-jarige toptalent Lamine Yamal.

De Spaanse tiener Lamine Yamal beleeft zijn droom en lijkt voorbestemd voor het allerhoogste in het voetbal. Nochtans was zijn jeugd niet altijd even makkelijk - hij groeide op in Rocafonda, een van de armste wijken van Catalonië.

Achteraf weigerden Barcelona én PSG alle interview aan de TV-zender. Yamal speelde overigens een prima wedstrijd en lag met een knappe voorzet aan de basis van de openingsgoal.



Burgos, in het verleden 8 jaar actief als assistent bij Atlético, verontschuldigde zich later.



"Ik wou dat ik Lamine's kwaliteiten had. Ik wou niemand kwetsen met die opmerking. Als je je beledigt voelt, dan wil ik me excuseren. Het was niet mijn bedoeling. Soms geraak je in de problemen door een grapje te maken. In deze tijden moet je je aan alles aanpassen."