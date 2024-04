Barcelona triomfeert dankzij mini-remontada na de rust in Parijs

wo 10 april 2024 22:22

Paris Saint-Germain einde 2 - 3 FC Barcelona BAR 16/04 21:00 PSG 34' - Geel - Sergi Roberto 37' - Doelpunt - Raphinha (0 - 1) 22:04 - Verv. Marco Asensio door Bradley Barcola 48' - Doelpunt - Ousmane Dembélé (1 - 1) 51' - Doelpunt - Vitinha (2 - 1) 61' - Verv. Lee Kang-in door Warren Zaïre-Emery 61' - Verv. Lamine Yamal door João Félix 61' - Verv. Sergi Roberto door Pedri 62' - Doelpunt - Raphinha (2 - 2) 65' - Geel - Vitinha 75' - Verv. Frenkie de Jong door Andreas Christensen 76' - Verv. Raphinha door Ferran Torres 77' - Doelpunt - Andreas Christensen (2 - 3) 82' - Geel - Pau Cubarsí 85' - Verv. Fabián Ruiz door Gonçalo Ramos 86' - Verv. Ilkay Gündogan door Fermin Lopez 88' - Geel - Andreas Christensen 89' - Geel - Fermin Lopez 89' - Geel - Lucas Beraldo UEFA Champions League - speeldag 1 - 10/04/24 - 21:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 37' Raphinha 0 - 1 Raphinha 37' 48' Ousmane Dembélé 48' Ousmane Dembélé 1 - 1 51' Vitinha 51' Vitinha 2 - 1 62' Raphinha 2 - 2 Raphinha 62' 77' Andreas Christensen 2 - 3 Andreas Christensen 77'

Dat was weer genieten. PSG - Barcelona werd een doelpuntenfeest gekruid met 5 goals, waar de bezoekers als winnaar uitkwamen. Nochtans wisten de Parijzenaars vroeg in de tweede helft een achterstand uit. Nadien volgde een mini-remontada via Raphinha en Christensen. Volgende week rust alle druk op de schouders van Mbappé om een scheve situatie om te keren.

PSG - Barcelona in een notendop:

Sleutelmoment: De wissels van Xavi maken het verschil voor Barcelona. Pedri staat amper op het veld wanneer hij met een heerlijke pass de al even mooie tweede goal van Raphinha inleidt. Een kwartier later zorgt Christensen, nog een invaller, voor de winning goal.





Man van de match: In een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken stak Raphinha erbovenuit met zijn eerste CL-goals voor de Catalanen. De Braziliaan is de eerste Barça-speler die twee keer scoort in een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League sinds Lionel Messi in de halve finale tegen Liverpool in 2019.





In een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken stak Raphinha erbovenuit met zijn eerste CL-goals voor de Catalanen. De Braziliaan is de eerste Barça-speler die twee keer scoort in een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League sinds Lionel Messi in de halve finale tegen Liverpool in 2019. Opvallend: Niet één schot op doel. Het was duidelijk niet de avond van Kylian Mbappé. In zijn mogelijk laatste CL-optreden voor PSG in het Parc des Princes was de Franse sterspeler een schim van zichzelf. De Barça-defensie met een ijzersterke Araujo en de al even impressionante 17-jarige Cubarsi hielden hem perfect in bedwang.

Raphinha schenkt Barça verdiende voorsprong

Voortgestuwd door de zinderende sfeer in het Parc des Princes trok Paris Saint-Germain meteen het laken naar zich toe. Toch was het Barcelona dat voor de eerste dreiging zorgde toen Raphinha plots alleen op doel kon afstormen. Enkel een goed anticiperende Donnarumma en Dame Fortuna konden PSG behoeden voor een vroege achterstand.



Halfweg de eerste helft zag diezelfde Donnarumma er een pak minder goed uit. De Italiaanse doelman liet zich op een hoekschop te makkelijk aftroeven door Lewandowski. Mendes was de redder in nood voor PSG en kon de bal nog net voor de doellijn wegwerken.



Barcelona was zo ondanks het initieel veldoverwicht van PSG de gevaarlijkste ploeg en kwam steeds meer onder stoom. Raphinha botste eerst nog op een redding van Donnarumma, maar met de rust in zicht kon de gevaarlijkste man bij Barça toch het verschil maken.



Net voor de neus van de aanstormende Lewandowski zat Donnarumma maar half bij een magistraal mooie voorzet - buitenkant links - van Yamal. Raphinha kreeg de 0-1 zo op een schoteltje aangeboden en bracht de Catalanen verdiend op voorsprong.



Barça-invallers vegen blitzstart van PSG uit

Het moet een stevige uitbrander geweest zijn van Luis Enrique tijdens de rust, want PSG kwam als herboren weer uit de kleedkamer. Op amper drie minuten keerde de thuisploeg de rollen helemaal om. Van 0-1 ging het razendsnel naar 2-1.



Uitgerekend tegen zijn ex-ploeg pakte Dembélé uit met een kanonschot dat het Parc des Princes op zijn grondvesten deed daveren. Met zijn linker joeg hij de bal snoeihard hoog in doel.



PSG ging erop en erover, want amper drie minuten na de gelijkmaker stond het al 2-1. Ruiz loodste Vitinha de zestien in en de Portugees maakte het met een knap overhoeks schot beheerst af. Bij Barcelona wisten ze niet wat hen overkwam, de bezoekers ontsnapten aan erger toen Ter Stegen een schot van Barcola nog net tegen de lat kon duwen.



Xavi greep in met de inbreng van Félix en Pedri en dat bleek een gouden zet. Pedri pakte meteen uit met een kunststukje. Hij dropte de bal enig mooi in de rug van de PSG-defensie en de afwerking van Raphinha was op hetzelfde niveau. Alleen voor Donnarumma tikte hij in één tijd zijn tweede van de avond binnen.

Een kwartier voor het einde viel het kwartje de kant van Barça op. Dembélé zag zijn schot op de paal stranden en aan de overkant was het wél raak op een corner voor de bezoekers. Opnieuw maakte een invaller het verschil, Christensen kopte Barcelona weer op voorsprong.

PSG zette nog alles op alles, maar een nieuwe remonte zat er niet meer in voor de Parijzenaren. Volgende week dinsdag wacht de Franse kampioen een pittige klus in Camp Nou.