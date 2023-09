Recordbreker die opnieuw zorgt voor vleugje magie in Barcelona: wie is 16-jarig wonderkind Lamine Yamal?

De nieuwste goudklomp is gemijnd. En hij is groter dan ooit. Met Lamine Yamal heeft FC Barcelona een nieuw wonderkind in zijn gelederen. De 16-jarige Spanjaard breekt record na record. "Hij benadert Lionel Messi het dichtst", klinkt het veelbelovend bij de Catalaanse grootmacht. Een schets van de jongen die tegen Antwerp op zoek gaat naar een nieuw stukje geschiedenis.

De jongste ooit ... Een trend in zijn prille carrière die nu al de pan uitvliegt. Lamine Yamal werd met de leeftijd van 15 jaar, 9 maanden en 16 dagen de jongste debutant ooit in La Liga. 132 dagen later zou hij – nadat hij 16 kaarsjes had uitgeblazen – ook de jongste speler ooit zijn in het truitje van de Spaanse nationale ploeg. Waarin hij bovendien ook nog eens scoorde. Alweer een record om af te vinken. Dat Yamal een hele grote wordt, weet iedereen in Barcelona intussen. De winger heeft dan ook alles: torenhoge vista, snedige dribbels om zijn mannetje te passeren en een heerlijke linker die verdedigingen opensplijt.

Dit seizoen klopt het nieuwe wonderkind van Barcelona almaar vaker op de deur van de basiself. Hij veroordeelt jongens als Ferran Torres en Raphinha tot de bank en duwde eeuwig toptalent Ansu Fati naar de (huur)exit richting Brighton. Hoe kan het ook anders? Door zijn flitsen gaat zijn naam vaak gepaard met "onnavolgbaar" in Spaanse media. Zo was de wedstrijd tegen Villarreal zijn eerste echte wapenfeit voor de tiener die vorig seizoen al meetrainde met het A-elftal. Hij kantelde de partij met zijn eerste assist. Zelf schoot hij de winning goal op de paal, maar Lewandowski werkte af. "Hij maakt bijna altijd de juiste keuzes", stak coach Xavi de loftrompet na de wedstrijd. "Dat hij nu al start, is geen ondoordachte keuze. We verwachten veel van hem en we weten dat hij wedstrijden kan beslissen." De clublegende heeft door dat hij een buitengewone speler in zijn kern heeft.

Nederigheid kleurt zijn spel

Op zijn 16 jaar, 2 maanden en 5 dagen kan Lamine Yamal ook zijn Champions League-debuut maken. Uitgerekend tegen Antwerp. Dat zijn carrière dergelijke steile curve kent, schrikt de winger niet af. Zelf maakte hij er ook geen probleem van om nooit een minuut te spelen voor het B-elftal, want hij maakte meteen de sprong van de U19 naar het echte werk. Al zorgt het wel voor knikkende knieën bij zijn familie. "Wie wel soms bang is, is mijn moeder. Als ik in de basis sta, maakt ze zich zorgen", lacht de tiener er zelf mee. "Gelukkig helpt en steunt ze me wel veel." Zijn Marokkaanse vader en Equatoriaal-Guinese moeder lieten Yamal in Mataro, een kustdorpje op zo'n halfuur van Barcelona, dromen van een rijke carrière. Die lijkt nu onafwendbaar.

Lamine Yamal kan perfect om met de aandacht en druk rond zijn naam. Xavi

Als linksvoetig supertalent uit La Masia is de vergelijking met ene Lionel Messi nooit veraf. Maar daar is het hoofd van de jeugdopleiding zeer voorzichtig mee. "Hij is nog geen Messi", zegt Aureli Altimira. "Maar hij is wel degene die hem het dichtst benadert." Complimenten die wel eens naar het hoofd durven te stijgen van een jonge knaap, maar niet bij de Spanjaard. "Ik denk gewoon aan voetbal en ben dankbaar voor alle kansen die ik krijg", haalt Yamal zijn schouders op. En dus gelooft zijn trainer dat het meer dan goed komt met zijn carrière: "Hij kan perfect om met de aandacht en druk", oordeelt Xavi. "Hij kan een nieuw tijdperk kleuren." Dat dankzij zijn nederigheid en pure liefde voor het spelletje. (lees voort onder de Instagramvideo)

