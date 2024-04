Jonas Vingegaard is (nu pas) geopereerd aan zijn sleutelbeen: "Nog geen duidelijkheid over duur van revalidatie"

Jonas Vingegaard likt nog altijd zijn wonden na zijn horrorcrash in de Ronde van het Baskenland vorige donderdag. Zijn team Visma-Lease a Bike bevestigt dat de Deen is geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen, maar rond zijn herstelperiode blijven de vraagtekens staan.

Jonas Vingegaard was vorige donderdag een van de zwaarste slachtoffers bij de val in de Ronde van het Baskenland.

De tweevoudige winnaar van de Tour de France brak zijn sleutelbeen en enkele ribben en Vingegaard liep ook een longkneuzing en een klaplong op.

Spaanse media schrijven dat Vingegaard gisteren onder het mes is gegaan voor zijn klaplong, zijn team Visma-Lease a Bike meldt in een update enkel dat Vingegaard geopereerd is aan zijn sleutelbeen.

"Hij zal de komende weken herstellen, maar het is nog niet duidelijk hoelang zijn revalidatie in beslag zal nemen", klinkt het.

Vingegaard stelt het - nog volgens zijn ploeg - "goed" en bedankt iedereen voor "de lieve woorden".

Sportief directeur Merijn Zeeman vertelde zondag in Roubaix dat er voorlopig nog niets gezegd kan worden over deelname aan de Tour. De eerste teamstage begin mei is alvast onhaalbaar.