Samen goed voor recordleeftijd van 97 jaar: Mark Williams houdt O'Sullivan van 42e titel in Manchester

Ervaring troef. Mark Williams (WS-8) heeft zondag in Manchester het Tour Championship gewonnen. In de finale was de 49-jarige Welshman met 10-5 te sterk voor de één jaar jongere Engelsman Ronnie O'Sullivan (WS-1). Samen waren de finalisten 97 jaar oud, een record voor een rankingtoernooi.

Williams schoot het best uit de startblokken in de clash tussen twee leden uit de 'Class of '92', samen goed voor tien wereldtitels (O'Sullivan 7, Williams 3).

Via breaks van 66, 91 en 67 nam 'The Welsh Potting Machine' een 3-1 voorsprong. Dat bleek duidelijk niet naar de zin van O'Sullivan. 'Na breaks van 102, 127, 59 en 121, in amper 37 minuten tijd, kon 'The Rocket' met een 3-5 voorsprong de pauze in. In de avondsessie was Williams oppermachtig. Hij won liefst zeven frames op rij en potte daarbij breaks van 104, 54, 99, 112 en 78 weg.

In Manchester speelde Williams zijn beste snooker sinds hij zich in 2018 een derde keer tot wereldkampioen kroonde. Op weg naar de finale gaf hij ook al Judd Trump (WS-2) en Mark Allen (WS-3) het nakijken.

Het is de 26e rankingtitel voor Williams. Alleen O'Sullivan (41), Stephen Hendry (36), John Higgins (31), Steve Davis en Judd Trump (allebei 28) doen beter. Dit seizoen won Williams ook al het British Open en was hij runner-up in de Championship League. Zondag speelde hij zijn 41e rankingfinale.

De Welshman kreeg na zijn zege een cheque van 150.000 pond (175.500 euro) overhandigd en wipte daardoor op de Order of Merit over Ding Junhui en Shaun Murphy van acht naar zes. 's Werelds nummer een O'Sullivan kreeg als runner-up 60.000 pond (70.000 euro) en verdiende dit seizoen al het recordbedrag van 1.215.500 pond (1.416.250 euro).

Op de wereldranglijst gaat hij nog altijd Judd Trump, Mark Allen en Luca Brecel voor.