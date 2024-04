Voorjaarsrevelatie Laurence Pithie: "Stomme val verpest mijn podiumkansen, maar ik kom zeker terug"

Laurence Pithie heeft naam gemaakt in de voorjaarsklassiekers. De voorbije weken toonde hij al flitsen, in Parijs-Roubaix kon hij ondanks een val een mooi resultaat neerzetten. "Ik ben erg ontgoocheld, maar ik kan ook tevreden zijn."

"Het was gewoon een bocht met wat gravel in", vertelde Pithie. "Ik ging als eerste de bocht in, maar draaide iets te veel aan mijn stuur en ging tegen de grond. Ik heb eigenlijk mezelf uitgeschakeld."

Op de piste van Roubaix zat Pithie met een dubbel gevoel. "Ik ben heel erg ontgoocheld. Ik maakte een fout in de achtervolgende groep. Ik had vandaag zeker de benen, maar een stomme val verpestte mijn kansen voor het podium."

Net als in de andere voorjaarsklassiekers reed Laurence Pithie zich ook in Parijs-Roubaix in de kijker. Een val leek hem opnieuw achteruit te slaan, maar nu hield hij er wél een knap resultaat aan over: de 21-jarige Nieuw-Zeelander eindigde als 7e.

Bij je debuut als 21-jarige 7e worden in Parijs-Roubaix, dat moet toch smaken naar meer. "Het was een zotte wedstrijd, vanaf de eerste kasseistrook tot aan de wielerpiste was het vol gas en de toeschouwers waren fantastisch."

"Parijs-Roubaix is een fantastische wedstrijd. Ik was zenuwachtig voor de start, maar ik heb ervan genoten. Ik ben nu ontgoocheld door mijn val, maar ik kom zeker terug in de toekomst. Ik kan trots zijn op mezelf, 7e blijft een goed resultaat."

Pithie toonde zijn talent in Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Ik had goeie benen in de voorjaarsklassiekers. Ik kan tevreden zijn."

Pithie richt nu zijn pijlen op de Ronde van Italië. "Ik neem eerst een beetje rust en dan bouw ik op naar de Giro. Hopelijk vallen mijn wonden mee."