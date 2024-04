Veel geblaat, maar weinig wol: geen file aan chicane bij Bos van Wallers dankzij uitgedund peloton

Er is deze week veel inkt gevloeid over de passage van het Bos van Wallers en de chicane aan de toegangspoort. De flessenhals was echter niet zo nijpend als gevreesd aangezien het peloton door alle schermutselingen al aan flarden gereden was. De eerste groep van zo'n 30 à 40 renners kon de chicane dan ook zonder al te veel trammelant achter zich laten.