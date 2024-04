Nieuwe beelden duiken op van biergooier, analisten hard na pet-incident: "Dit is walgelijk op menselijk vlak"

ma 8 april 2024 06:00

Een gouden zege met een klein zwart randje. De acties van enkelingen die tijdens Parijs-Roubaix de onhoudbare Mathieu van der Poel viseerden, zinderen na. Aan meerdere analysetafels keken ze met weerzin naar het pet-incident: "Je verwacht niet dat er in het wielrennen anti-fans zitten", aldus Bert De Backer. Ondertussen doken er ook nieuwe beelden van een biergooier op.

Het zijn beelden die we liever niet zouden delen, maar aan sommige acties hangen nu eenmaal gevolgen. In de live-uitzending was in een fractie van een seconde te zien hoe Mathieu van der Poel bier naar zich kreeg gegooid. "Of zou het een accidentje geweest zijn?", vroegen onze commentatoren zich nog af. Een opgedoken video laat er geen twijfel over bestaan: een 'fan' langs de kant van de weg gooide bewust zijn bier naar de Nederlander.

Eerder was er dus ook al het veelbesproken pet-incident, waarbij een vrouwelijke supporter een petje in het wiel van de ongenaakbare Van der Poel probeerde te gooien - gelukkig zonder gevolgen. Op sociale media en aan analysetafels werd er schande over gesproken. Ook Sporza-analist Bert De Backer gaf zijn ongezouten mening over het incident en besefte dat Van der Poel misschien zelfs aan erger ontsnapte. "Ik zou niet weten waarom ze het petje niét bewust gooide. Oké, het was niet aan de zijde van de derailleur, maar aan de andere kant van het wiel. De kans dat het fout liep, was dus iets minder groot. Maar het kan natuurlijk altijd in een wiel draaien of in een schijfrem, waardoor je een slipper veroorzaakt. Gelukkig was zijn voorsprong groot."

Iedereen heeft wel een idool, maar de anderen neem je erbij en je supportert zeker niet tégen iemand. Bert De Backer

Al verandert dat natuurlijk niks aan de walgelijke gedachte achter de feiten. "Ik vind het raar", aldus De Backer. "Je verwacht niet dat er binnen het wielrennen anti-fans zitten. Iedereen heeft wel een idool, maar de anderen neem je erbij en je supportert zeker niet tégen iemand. Dat vind ik jammer." "Rond de daders staan er trouwens 20 à 30 anderen die de feiten ook zien. Zij moeten dat veroordelen. Dat hoeft niet hardhandig te zijn, maar een kleine pedagogische tik is nu en dan op zijn plaats."