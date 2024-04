Een kus van de hond en een bank vooruit: "Trufa" reageert dolenthousiast op zege van baasje Juan Ayuso

Hij is nog altijd maar 21 jaar, maar Juan Ayuso won gisteren met de Ronde van het Baskenland zijn eerste rittenkoers in de WorldTour. Het Spaanse goudhaantje werd na de slotrit uitgebreid in de bloemetjes gezet door zijn enthousiaste hond.

"Trufa", zo heet de viervoeter die deze week regelmatig opdook in de Ronde van het Baskenland.

Baasje Juan Ayuso laat zich graag vergezellen door zijn huisdier als zijn familie aanwezig is op de koers.

Ayuso pakte gisteren de eindzege in het Baskenland na een tactische coup van zijn ploeg UAE Team Emirates.

Met verschillende satellietrenners trokken ze de gele trui naar zich toe. "Het was tactisch een droom", glunderde Matxin Fernandez, een van de architecten.

"Met deze renners is het eenvoudig, maar je moet erin geloven. Daar ben ik nog het meest trots op: de houding van mijn renners was top."

UAE eindigde met 4 man in de top 7. "Ja, wij zijn het beste team van de wereld. Het is een droom. Ook in de Ronde van Vlaanderen eindigden we al 3e, 4e en 5e."