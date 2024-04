Juan Ayuso slaat zijn slag in slotrit van incidentrijke Ronde van het Baskenland

Niet Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard of Primoz Roglic heeft de Ronde van het Baskenland gewonnen, wel Juan Ayuso. De jonge Spanjaard van UAE-Emirates troefde Mattias Skjelmose over in de slotrit. De dagzege liet hij aan zijn land- en generatiegenoot Carlos Rodriguez. "Ik kon geen beter scenario bedenken", reageerde een gelukkige Ayuso.

Maar lang bleven zij niet samen. Meteen gooide Ayuso de knuppel opnieuw in het hoenderhok. Deze keer kon Rodriguez wel volgen. Skjelmose kraakte en voelde dat de eindzege uit zijn handen was aan het glippen.

Strijd om ritwinst kwam er niet meer. Ayuso en Rodriguez hadden niet veel woorden nodig om een akkoord te sluiten. Rodriguez kwam als eerste over de streep, een tevreden Ayuso bleeft rustig in het wiel en werd 2e.

Deze eindzege moet Ayuso een boost geven richting de heuvelklassiekers zoals de Amstel Gold Race. Later dit jaar gaat hij naar de Tour als meesterknecht van Pogacar. Of krijgt hij dankzij deze triomf een vrije rol?

In zijn eerste echte seizoen op het hoogste niveau werd hij als 19-jarige al derde in de Vuelta. Hij evolueerde verder in de schaduw van Tadej Pogacar. UAE Team Emirates gaf Ayuso al een contract tot 2028(!).

Achteraf was Juan Ayuso dolgelukkig. "Het is ongelooflijk om mijn eerste WorldTour-eindzege te pakken. Ik moet mijn ploegmaten bedanken, want het was een teamprestatie. We hebben perfect gereden van start tot finish."

Die ploegprestatie was nodig om Skjelmose te kloppen. "Alles is perfect gegaan om Lidl-Trek onder druk te zetten. Sjoerd Bax en Igor Arrieta waren mee in de vlucht zodat ze Soler konden helpen en hij kon mij helpen. Ik kon geen beter scenario bedenken."

Nu trekt Ayuso naar de Ardennenklassiekers. "Het is de eerste keer dat ik in goede vorm naar de Ardennen trek. Ik ben benieuwd wat ik er kan tonen."