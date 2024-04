"Roubaix, baby": Ineos Grenadiers verrast en tovert Tom Pidcock uit de hoed voor Parijs-Roubaix

Tom Pidcock is de surprise van de chef bij Ineos Grenadiers voor Parijs-Roubaix. De kasseiklassieker stond niet op het programma van de Brit, die zich zou richten op de klimklassiekers. Maandag verdween hij echter al uit de Ronde van het Baskenland na een val en die schuiver brengt hem nu zowaar aan de start van de Hel.

Na Milaan-Sanremo had Tom Pidcock zijn voorjaar even gepauzeerd richting de eendagskoersen in Nederlands-Limburg en de Ardennen.

De Brit paste voor de Ronde van Vlaanderen en ook Parijs-Roubaix zou dit jaar geen spek voor zijn bek zijn.

In de Ronde van het Baskenland wilde Pidcock zich deze week finetunen, maar tijdens de verkenning van de tijdrit op dag 1 kwam hij ten val.

Pidcock liep gelukkig geen breuken op, maar kampte wel met een heupblessure en een verstoorde voorbereiding.

Hij maakt van de nood een deugd en verandert het geweer van schouder. Pidcock neemt morgen voor het eerst deel aan Parijs-Roubaix.

De Brit won de belofteversie in 2019. Hij leidt de equipe met ook nog jonkies Joshua Tarling en Andrew AJ August, met zijn 18 lentes de jongste deelnemer sinds 1937.

"Na mijn crash was er wat chaos, maar ik ben snel hersteld en na extra scans wist ik dat er geen blessures waren", legt hij uit.

"Ik heb niet te veel training gemist en nu ben ik hier voor mijn favoriete koers, ook al heb ik Roubaix als prof nog niet gereden."