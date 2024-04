Mads Pedersen verlekkert zich op Parijs-Roubaix: "Mijn lichaam is klaar voor de volgende koers"

In de Ronde van Vlaanderen moest hij met een gehavend lichaam het geweer van schouder veranderen. Zijn er 5 dagen later al tekenen van beterschap bij Mads Pedersen, zwaar gevallen in Dwars door Vlaanderen? "Ik voel me vrij goed", vuurt hij positieve signalen af.

"We blijven ook geloven in onze filosofie. We missen ook jongens, maar blessures maken deel uit van de koers."

In de Ronde moest Pedersen nog noodgedwongen kiezen voor een zeer vroege aanval. " Parijs-Roubaix is een totaal andere koers en vraagt dus een andere aanpak", verzekert de Deen.

"Ik voel me vrij goed", antwoordt Mads Pedersen . "Het is nu toch bijna een week geleden. Mijn lichaam is klaar voor de volgende koers."

Vorige week gaf hij op hetzelfde tijdstip aan dat hij geen 100 procent was, een voorwaarde om te kunnen schitteren in de Ronde van Vlaanderen. Maar wat vertelt zijn lichaam nu?

Natuurlijk sprint ik liever zonder Jasper Philipsen, maar nu praten we over droomscenario's en dan denk ik vooral aan alleen finishen met een voorsprong van 2 minuten. Maar dat zal niet gebeuren, hé.

Een van de mogelijke concurrenten is Jasper Philipsen. Durft Pedersen met de winnaar van Milaan-Sanremo naar de piste afzakken?

"Het hangt af van hoe er gekoerst is", schat hij in. Vorig jaar werd Pedersen 4e in de Hel.

Wat wel zal gebeuren, is een intermezzo met de chicane vlak voor het Bos van Wallers. "Het is wat het is", zegt hij over de toevoeging. "Niet elke renner is bevraagd, maar de chicane is er nu. Je moet er mee omgaan."

"Wat het effect van die flessenhals zal zijn? Geen idee, we hebben zoiets nog nooit gedaan. Zondagavond kan ik een beter antwoord geven."

"Het zit ook niet in mijn hoofd. Uiteraard wil ik als eerste die bocht aansnijden, maar we zullen vooral achteraf kunnen praten over hoe het gegaan is."

"Of het nu een verbetering is of niet, dat kunnen we nu gewoon nog niet vertellen. Wij gokken wat er zal gebeuren, jullie doen dat ook. Maar niemand doet het met kennis van zaken."