De sterren voor Parijs-Roubaix (v): Dezelfde topfavorieten als bij de Ronde

Ook Lotte Kopecky zal pas in Luik de rekening van haar voorjaar maken, maar langs de zijlijn worden er steeds luider twijfels geuit over het vormpeil van de wereldkampioene. In de Engelstalige koersmedia lees je zelfs dat onze landgenote zaterdag haar klassieke campagne moet redden.

Na een wisselvallige Ronde van Vlaanderen werd geopperd dat Kopecky op de hellingen explosiviteit mist, maar die eigenschap is minder van tel op de Noord-Franse kasseien.

Met haar grote motor moet ze nog altijd in staat geacht worden om haar "droomkoers" te winnen. Lacht ze na een 15e, 2e en 7e plaats de voorbije jaren wél in de Hel?

De prijzenkast van Marianne Vos puilt uit, maar voor een kassei zal de 36-jarige wielerkampioene met plezier plaats maken.

Parijs-Roubaix is nog een blinde vlek op de erelijst van Vos, die bij de eerste editie 2e werd, een episode miste door een coronabesmetting en vorig jaar 10e eindigde.