Soudal-Quick Step geeft de moed niet op: "Parijs-Roubaix ligt onze diesels beter"

Parijs-Roubaix is jarenlang de thuismatch geweest van Patrick Lefevere en zijn manschappen, maar met de huidige machtsverhoudingen in het achterhoofd is een nieuwe triomf allerminst een evidentie. Gelooft Soudal-Quick Step volop in zijn kansen?

De chicane was donderdag natuurlijk het gespreksonderwerp (voor de val van Remco Evenepoel). "Ik ben zeer blij dat dit initiatief is genomen", stak Yves Lampaert van wal. "Zoals het vroeger was, dat is geen optie meer. Er wordt steeds harder gevallen. Het was wachten tot er iemand verlamd uit het Bos van Wallers zou komen." "Het is beter nu, want je zal niet meer vallen tegen 65 km/u. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat we uitkijken naar valpartijen. Er moest iets gebeuren en volgend jaar is er misschien een alternatief." "Ik weet niet of het de ideale beslissing is", twijfelt Tim Merlier nog een beetje. Met zijn maats van Soudal - Quick Step verkent hij de stenen en het Bos pas vandaag. "Ik ben alleszins al iedere keer met dichtgeknepen billen naar het Bos gegaan." Ook Kasper Asgreen is voorzichtig positief. "Elk jaar zie je een crash in de eerste meters. Ik weet niet of het de perfecte oplossing is, maar het is wel een stap."

Zoektocht naar het pijnpunt

Over naar het sportieve aspect. Bij de blauwbloezen is het dit voorjaar zeker geen rozengeur en maneschijn, al heeft Yves Lampaert een opsteker gekregen na zijn 18e plaats in de Ronde van Vlaanderen. "Dat was bemoedigend. Ik zat dicht bij het groepje dat voor de 2e plaats heeft gesprint. Het was een stap in de goeie richting." "Roubaix is minder explosief dan de Ronde. Koerskennis primeert en soms valt het eens stil. Winnen zal zeer moeilijk zijn, maar ik hoop op de finale en top 10 zou mooi zijn voor mezelf." "We zijn nog niet uitgeteld", verzekert Lampaert. "Maar dit jaar wordt het niet makkelijk. Het is zeker niet simpel. We hebben goed en veel getraind en zoeken naar het pijnpunt. Hopelijk vinden we dat in de komende periode."

Ik zal zelf tevreden zijn als ik in koers ben geweest. Als je achter de feiten aanholt en je wordt 10e, dan heb je er niets aan. Tim Merlier

Tim Merlier is een van de speerpunten. "Als de situatie zich voordoet, dan ga ik ervoor. Ik moet een beetje geluk hebben. Met een kleine groep naar de finish gaan, dat is mijn grootste kans." "Ik zal zelf tevreden zijn als ik in koers ben geweest. Als je achter de feiten aanholt en je wordt 10e, dan heb je er niets aan." De te kloppen man is natuurlijk Mathieu van der Poel. "Moeilijk is niet onmogelijk", lacht Kasper Asgreen. "We moeten de koers vroeg openbreken en hem isoleren, maar we zijn niet de enige ploeg die dat wil. De sterkte van onze ploeg is onze ervaring. Je kan ver geraken met een groep die snel vertrekt."

Er zitten meer diesels in onze ploeg dan explosieve types. We weten dat Roubaix ons soms beter ligt dan de Ronde. Patrick Lefevere