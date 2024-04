De Mil en Vrancken vragen vrijspraak na vurig verweer in dossier salonremise: "Al veel te zwaar gestraft"

Wouter Vrancken en Rik De Mil hebben de vrijspraak gevraagd na de wanvertoning van hun (toenmalige) ploegen op de slotspeeldag. Westerlo en Genk stopten in de toegevoegde tijd met voetballen, waarvoor het Bondsparket schorsingen en boetes vorderde. "Denk je dat ik op dat moment iets kan zeggen dat heel de boel zou veranderen?", verweerde De Mil zich vandaag vurig bij het Disciplinair Comité.

Volgens Jacques Arnauts-Smeets, advocaat van Westerlo, ging het puur om "decompressie" bij de spelers. In de laatste momenten van de wedstrijd was het behoud verzekerd en ging de druk van de ketel.

"Wouter was geconcentreerd op de eigen ploeg en had een rechtmatige instructie gegeven: de druk van Westerlo afwachten", aldus Martens.

Jochem Martens, advocaat van Genk, gebruikte videobeelden om aan te tonen hoe Vrancken in de blessuretijd bleef coachen. Zo gaf hij onder meer Zeqiri een veeg uit de pan, omdat hij zijn verdedigende taak niet aan het uitvoeren was.

De volledige vrijspraak in de zaak rond de salonremise in Westerlo, dat is wat alle betrokken partijen vandaag vroegen aan het Disciplinair Comité.

Ook Rik De Mil - nu coach van Charleroi - verdedigde zijn onschuld fel.

"Afgelopen seizoen vroeg 25.000 man me om de wedstrijd tegen Union te verliezen met Club Brugge, niemand wilde dat Antwerp kampioen werd. We hebben toen het kampioenschap fair gespeeld. Dat is wie ik ben als coach", opende hij.

"U wilt hier een voorbeeld van maken, zodat het in de toekomst niet meer gebeurt. Maar er is nooit of nooit een afspraak geweest, niet ervoor, niet tijdens, niet erna."

"91 minuten lang zijn we er vol voor gegaan", beweert de 42-jarige Belg. "Genk is geen 'prutsploegske', dat is Belgische top. Op dat moment heb ik tegen de spelers gezegd: zorg dat je geen risico neemt, hou zeker dat punt."

"Wat denk je dat spelers meemaken in dat stadion? Denk je dat ik op dat moment iets kan zeggen dat heel de boel zou veranderen?", ging hij voort.

"Ik ben voor die vier minuten zwart gemaakt in de pers. Er wordt hier geïnsinueerd dat er afspraken zijn geweest. Dat is totaal onterecht. Ik ben al veel te zwaar gestraft. Daarom vraag ik om geen sanctie te krijgen, want die is niet terecht."

Een uitspraak in de zaak werd alvast gauw beloofd.