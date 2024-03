Visma-Lease a Bike vist weer naast de Ronde: "We geloven dat Wout van Aert de evenknie was geweest"

Zonder de grote leider is Visma-Lease a Bike door het ijs gezakt. Matteo Jorgenson lanceerde op 111 kilometer van Oudenaarde de finale, maar beetje bij beetje verdwenen de geelhemden van het voorplan. Ook Tiesj Benoot kon na veel materiaalpech geen goeie notering bemachtigen. Hij was als 15e de eerste van zijn team in de Ronde van Vlaanderen.

"Ik heb er alles aan gedaan om te winnen. Ik moest Van der Poel laten gaan en ik heb alles gegeven om het gat te dichten, maar hij was slimmer en sterker. We hebben als team gevochten en daar ben ik trots op."

"We hebben het geprobeerd. Tussen de Molenberg en de Berendries plaatsten we echt een mooie move, maar jammer genoeg had Mathieu daar nog iets te veel ploegmaats."

In het slot kon Tiesj Benoot nog bijna de meubelen redden. "Ik had echt goeie benen", begon hij zijn verhaal van de dag.

Ziekte, valpartijen, blessures en pech: het zijn termen die je de jongste weken verbindt met Visma-Lease a Bike zoals friet met mayonaise.

Niermann: "Sinds de E3 Saxo Classic zitten we in een periode met teleurstellingen. Het is heel erg zuur."

Ook Dylan van Baarle speelde geen rol van betekenis. "Hij is gezond, maar hij was niet op de afspraak. Hij traint weer, maar dat is zeker geen garantie voor zondag in Roubaix."

"Je rekent je rijk en je hoopt op meer, maar Dylan was duidelijk niet goed genoeg. Soms heeft hij ook last van de regen en de koude. Dit was weer zo'n dag."

En dus werd het gemis van Wout van Aert nog wat groter. "Wil je Mathieu in toom kunnen houden, dan heb je Wout nodig. Ik denk dat Wout de enige was die Mathieu had kunnen volgen."

"Misschien zouden ze het in een sprint hebben uitgevochten of misschien reed Mathieu ook hem uit het wiel. Je weet het niet, maar ik geloof zeker dat Wout de evenknie was geweest."

Al kon Niermann de realiteit niet ontkennen. "Nogmaals: de beste renner heeft gewonnen. Daar moeten we het mee doen. We hebben gedaan wat we wilden en vooral wat we konden."