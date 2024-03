Nele Gilis strandt na thriller in halve finales van de London Squash Classic

Nele Gilis heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de London Squash Classic. In de halve finales moest ze na een titanenstrijd in 5 sets het hoofd buigen voor Sivasangari Subramaniam, het 7e reekshoofd uit Maleisië.

Nele Gilis (PSA-4), zelf het vierde reekshoofd op het toptoernooi in Londen, won na een comeback en een epische rally van 54 slagen de eerste set, maar moest daarna het initiatief laten aan de Maleisische Subramaniam.

Die had een boost gekregen nadat ze in de kwartfinales het nummer 1 van de wereld had uitgeschakeld. Met de rug tegen de muur dwong Gilis nog een vijfde set af, maar daarin trok de 25-jarige Subramaniam aan het langste eind.

Subramaniam had anderhalf jaar geleden een auto-ongeluk en timmert aan de weg terug. "De laatste 18 maanden waren heel zwaar, maar ik ben in mezelf blijven geloven. Dat heeft me nu ook de zege opgeleverd."

Tinne Gilis (PSA-8), de zus van Nele, is er niet bij in Londen, een toernooi met het Gold-label. Twee weken geleden verloor Nele Gilis nog de finale van de Optasia Championships in Londen, een toernooi met label Bronze in de PSA World Tour.