Niet "positivo" De Wolf, wel Tom Boonen hijgt in Rubens nek in minicompetitie: "Maar ik heb nog 5 transfers"

do 28 maart 2024 14:24

Met de Ronde van Vlaanderen voor de deur is het money time in de Sporza Wielermanager. Tom Boonen ontpopt zich tot de grootste uitdager van koploper Ruben Van Gucht. Al blijft ook rode lantaarn Dirk De Wolf geloven in een verrijzenis met Pasen.

Jan Bakelants blijft de pechvogel van het voorjaar in de Wielermanager. Tijdens Milaan-Sanremo hield hij winnaar Jasper Philipsen op de bank. Gisteren zag hij helaas 2 van zijn ingetransfereerde renners (Stuyven en Kirsch) zwaar ten val komen. "Zo goed als al mijn renners in Dwars door Vlaanderen zijn gevallen", zucht Bakelants, die niet langer de grootste concurrent is van leider Ruben Van Gucht. Die uitdagersrol is nu weggelegd voor Tom Boonen, de enige die winnaar Matteo Jorgenson in zijn team heeft. "Ik had verwacht dat Jorgenson wel ergens een vrijbuitersrol zou krijgen in die sterke Visma-ploeg. Maar hij is nog beter dan ik had verwacht." Boonen (vorige week nog 4e in de tussenstand) nadert tot op 82 punten van Van Gucht. "Ik ben traag maar gestaag aan het komen. De prijzen worden uitgedeeld aan de finish."

De laatste betaalt een driegangenmenu? Dan zal ik ook eens beginnen te spelen. Mark Uytterhoeven staat 4e in de minicompetitie

Rode lantaarn Dirk De Wolf kondigt al wekenlang een offensief aan, maar voorlopig blijft hij vastgebeiteld op de 5e en laatste plaats in de minicompetitie. "Maar Jan heeft al zijn transfers al opgebruikt", wijst De Wolf een potentiële nieuwe rode lantaarn aan. "En ik heb zelf nog 5 transfers." Niet laatste eindigen in de minicompetitie is essentieel, want de hekkensluiter moet na Luik-Bastenaken-Luik een driegangenmenu betalen of koken. "Dan begin ik ook te spelen", schiet Mark Uytterhoeven plots wakker.