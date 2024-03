Het begon met een werelduurrecord in eigen tuin: wie is Jenno Berckmoes, het geheime wapen van Lotto-Dstny?

wo 27 maart 2024 10:29

Na het mislukte voorjaar van Arnaud De Lie kunnen ze zich bij Lotto-Dstny optrekken aan Jenno Berckmoes. De werelduurrecordhouder in de tuin fietsen stapelt dit seizoen de top 10-plaatsen op, met een 1e profzege als beloning. "Misschien zal ik mezelf in de klassiekers weer een beetje verrassen."

Kijk de komende klassiekers niet vreemd op als de naam Jenno Berckmoes van de tongen rolt tijdens de live uitzendingen. De 23-jarige Belg eindigde dit jaar al 12 keer in de top 10 van UCI-koersen. Enkel een eliteclubje met Mads Pedersen, Aleksander Vlasov en Egan Bernal doet beter. "Gelukkig dat ik het in 1 koers heb afgemaakt, want anders ben ik die renner met de meeste top 10-plaatsen zonder zege", lacht Berckmoes.

Tijl De Decker en ik keken er enorm naar uit om samen in dezelfde ploeg te rijden. Jenno Berckmoes

Het was in de Coppi e Bartali dat de nieuwkomer bij Lotto-Dstny zaterdag victorie kraaide in de slotetappe. Met het vingertje in de lucht gericht naar de betreurde Tijl De Decker. "Tijl en ik koersten in de jeugdcategorieën veel tegen elkaar. Bij de beloften verwaterde het contact omdat we voor een ander team gingen rijden." "Maar toen ik afgelopen zomer een contract tekende bij Lotto-Dstny, keken we er enorm naar uit om samen in dezelfde ploeg te rijden." De Decker won vorig jaar Parijs-Roubaix door solo aan te komen op de mythische Vélodrome. "Toen ik wist dat de slotetappe van de Coppi e Bartali zaterdag ook op een piste aankwam, wou ik winnen met Tijl in gedachten. Vandaar mijn vinger naar de hemel."

Jenno Berckmoes wees zaterdag naar de hemel toen hij de slotrit in de Coppi e Bartali won.

Een uur rondjes draaien in de tuin

Berckmoes heeft een naam om carrière te maken in de biologie.



Het is dan misschien geen toeval dat hij 4 jaar geleden het werelduurrecord in de tuin fietsen veroverde. "Ik had een filmpje gezien waarop Bas Tietema dat bijzondere werelduurrecord verbeterde. Een vriend en ik moesten daar eerst mee lachen." "Voor de grap wou ik dat record aanvallen in mijn tuin. Maar mijn ouders wilden dat ik het serieus aanpakte en er kwam zelfs een gerechtsdeurwaarder mijn poging controleren." Berckmoes verpulverde het record van Tietema en reed een uur lang 35,237 kilometer in zijn tuin. "Ik hoop vooral dat ik niet enkel en alleen bekend blijf als de renner die het werelduurrecord in de tuin fietsen verbeterd heeft", onderstreept Berckmoes, die ook overweg kan met een crossfiets. "In Kortrijk eindigde ik afgelopen winter 19e in mijn eerste profcross ooit. Ik was 3 keer Belgisch kampioen bij de nieuwelingen en junioren. Maar de cross combineren met de weg was onmogelijk."

Kopman in spe

Berckmoes is in elk geval op de goede weg om meer te zijn dan een werelduurrecordhouder in de tuin.

In de Coppi e Bartali cijferde de Lotto-Dstny-ploeg zich vorige week helemaal weg voor de jonge Belg. "Dat blijft een aanpassing voor mij, een ploeg die in je dienst rijdt. Maar het geeft me nog meer motivatie", zegt Berckmoes, die de nodige ambities heeft. "Toen ik dit jaar bij de ploeg kwam, wou ik niet het etiket van eeuwige knecht krijgen. Ik denk dat ik op termijn een goede leider kan zijn." "Het is tof dat ik dit jaar al enkele keren uitgespeeld werd als kopman. Maar dat wil niet zeggen dat ik in de grote wedstrijden alles ga opeisen." "We hebben in die koersen Maxim (Van Gils), Lenny (Van Eetvelt) en Andreas (Kron), zij staan uiteraard boven mij."

Verrassen in de klassiekers