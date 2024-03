G-sport sensibiliseert op Wereldgeluksdag: "Deel jouw sportief geluk met #GelukkigSporten!"

"De wind in mijn gezicht tijdens het lopen", antwoordt Matthias op bovenstaande vraag. "De lach op het gezicht van mijn zoon bij elk succesje", zegt Ellen. "Van samen sporten en de sociale contacten", stelt Filip. "Van mijn passie te kunnen overbrengen", verwoordt Gert. Het zijn maar enkele mogelijke antwoorden op de vraag "Waar word jij gelukkig van bij sport en beweging?" Dat Matthias loopt met een fysieke beperking, de zoon van Ellen autisme heeft, Filip bestuurder is van een boksclub die zich richt op mensen met Parkinson en Gert coach van een ploeg voetballers met een psychische kwetsbaarheid, verandert helemaal niets aan wat hen motiveert om te sporten en te bewegen. Uit onderzoek naar de G-sportparticipatie in Vlaanderen blijkt dat voor liefst 78 procent van de G-sporters "plezier maken" de belangrijkste motivator is om te sporten en te bewegen. Wat dan weer bijdraagt tot het geluksgevoel.

G-sport Vlaanderen gaat ervan uit dat diezelfde motivatie voor álle sporters van groot belang is. "Ook voor hen die geen beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening hebben", luidt het in een persbericht.



Vanuit dat universeel gevoel van geluk vertrekt de sensibiliseringscampagne #GelukkigSporten. G-sporters en hun entourage - trainers, bestuurders, begeleiders... - delen hun eigen sportieve geluk met de G-sportsmiley voor hun mond.



Ze roepen álle sportliefhebbers in de samenleving op om hetzelfde te doen met de vraag: "En jij, waar word jij gelukkig van bij sport en beweging? Deel het met ons via #GelukkigSporten of op gelukkigsporten.be!"



Iedereen kan deelnemen aan de campagne. Alle informatie vind je op de website www.gelukkigsporten.be.



De campagne loopt van 20 maart - door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldgeluksdag - tot 27 maart als boodschap van Algemeen Nut op VRT 1 en VRT Canvas. Van 25 tot 31 maart is een radiospot te horen op MNM en Radio 2.



In 2024 zullen ook verschillende grote sportevenementen de aandacht vestigen op de campagne én G-sport. Te beginnen met de wielerklassieker Gent-Wevelgem nu zondag. De G-renners staan er mee op het wedstrijdprogramma.