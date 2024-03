Rangers en Clement sakkeren na afgelasting bij Dundee op het laatste nippertje: "Ik ben zo ontgoocheld"

Philippe Clement en zijn Rangers FC komen vandaag niet in actie in de Schotse competitie. De nummer twee in de Premiership was al op post voor de match bij Dundee, maar het grasveld werd er op de valreep afgekeurd. Niet voor het eerst overigens.

Bij Rangers is de ontgoocheling groot nadat de match bij Dundee last minute werd geannuleerd.

"We zijn extreem ontgoocheld", klinkt het in een statement. "We begrijpen niet waarom Dundee geen bezorgdheden heeft geformuleerd, zeker gezien de problemen die ze al gehad hebben met hun veld dit seizoen."

"Onze ploeg en duizenden fans waren al in het stadion toen de beslissing pas werd genomen."

Het veld van Dundee lag er te belabberd bij door de zware regenval. Dat scenario heeft zich dit seizoen al 4 keer voorgedaan.

"Ik ben zeer, zeer ontgoocheld", reageerde coach Philippe Clement. "We wisten helemaal niet dat er een probleem was."

"Niemand heeft ons iets laten weten. Gisteren niet, vannacht of vanochtend evenmin. Ik vind dit echt vreemd, temeer omdat dit de enige match in de competitie is die dit weekend uitgesteld wordt."

Bij Dundee wasten ze hun handen in onschuld. "Onze medewerkers waren sinds 5 uur aan de slag. Maar moeder natuur heeft beslist", zei eigenaar John Nelms.