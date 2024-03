Beresterke Lotte Kopecky ging dan toch niet voor ellenlange solo in Nokere: "In de auto zeiden ze dat ik zelf mocht kiezen"

"In de auto zeiden ze dan dat ik zelf de keuze mocht maken, maar het was nog een beetje te vroeg. Wie niet waagt, wie niet wint, natuurlijk"

Met haar solo op meer dan 70 kilometer van het einde moest ze zelf even lachen: "We wilden de koers hard maken, maar op 70 kilometer van de streep had ik wel gehoopt dat er een paar meegingen."

"De overwinning is redelijk identiek aan die van vorig jaar", opent Lotte Kopecky . "Het is een leuk parcours en daar maken wij natuurlijk gebruik van."

"De versnelling op de Lange Ast was op voorhand afgesproken. Lorena (Wiebes) vroeg dan of ze mee mocht en dat was prima."

"Uiteindelijk komen we met 4 en op de kasseistrook waar ik opnieuw ga, stond de wind schuin waardoor het man tegen man werd. Daar kon ik dus het verschil maken."

Over haar val in het begin van de koers was ze kort. "Ze vielen voor mij en ik kon geen kant meer op. Dat kan gebeuren. Voorlopig heb ik er geen last van, maar misschien dat het vanavond nog wat opstijft."

"Het is leuk om deze wedstrijd met Team SD Worx opnieuw naar onze hand te zetten. Een nieuw een-tweetje, beter kan niet denk ik."