BEKIJK: Vertonghen vond strafschop zelf "te licht", maar kreeg er toch een: "Ik stond er zelf van te kijken"

Het is bewezen: eerlijkheid duurt het langst. Op het moment dat Anderlecht al 0-2 voor stond tegen RWDM, werd er een fout in de grote rechthoek begaan op Jan Vertonghen. De Rode Duivel toonde zijn klasse en maakte aan scheidsrechter Nicolas Laforge duidelijk dat het geen penalty was, maar die wees - tot ongeloof van de thuisploeg - toch naar de stip. Bekijk de fase hieronder.

Ook na de wedstrijd bleef Jan Vertonghen bij zijn stuk. "Of het nu strafschop was of niet? Ik vond het alvast te licht om er een te geven", klonk het eerlijk. "Ik stond er zelf wat van te kijken, eigenlijk."

"Oke, de verdediger tikte me lichtjes aan, maar daarna had hij ook de bal. Vandaar mijn reactie. Achteraf vertelden mensen me dan wel dat hij me effectief meehad. Het was allemaal wat ingewikkeld."