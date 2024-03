Eerst KOM pakken, dan nog op tijdritfiets knallen (zonder Star Wars-helm): Van Aert zit niet stil op stage

Geen Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico voor Wout van Aert, wel een hoogtestage op Tenerife. In een week tijd heeft de kopman van Visma-Lease a Bike al ruim 900 km in de benen.

Hij "moet just niks", maar Wout van Aert wil maar al te graag de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen dit jaar. Het is zijn drijfveer tijdens een pittige hoogtestage rond de Teide op Tenerife.

Sinds zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne werkt Van Aert zich in het zweet rond de Spaanse vulkaan. Hij heeft in een week tijd al 900,12 km in de benen, en dan rekenen we zijn twee loopsessies nog niet mee.

Gisteren veroverde hij de KOM op Vilaflor de El Roque in een ritje met ruim 3.000 hoogtemeters. Dat hij dan nog niet uitgeteld was, bewees hij door in de namiddag nog zijn Belgische kampioenentrui aan te trekken voor 50 km op de tijdritfiets. De nieuwe tijdrithelm van Visma-Lease a Bike bleef wel achterwege.

Werpen die inspanningen vruchten af eind deze maand? Van Aert duikt op 22 maart weer het peloton in voor de E3 Saxo Classic. Daarna volgen Dwars door Vlaanderen (27/03), de Ronde van Vlaanderen (31/03) en Parijs-Roubaix (07/04).