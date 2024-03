Wereldkampioene Lotte Kopecky test materiaal tijdens ploegverkenning Parijs-Roubaix

Bij deze verkenning focusten de rensters en hun omkadering vooral op het materiaal. De mecaniciens varieerden met de bandendruk om te bekijken wat ideaal is voor de wedstrijd en om lekke banden te vermijden.

Dat laatste is belangrijk in Parijs-Roubaix, want pech is vaak een bepalende factor in de Franse kasseienklassieker. Vorig jaar hadden veel SD Worx-Protime-rensters last van lekke banden. Kopecky was uiteindelijk de beste finisher op de zevende plaats.

Of de wereldkampioene dit seizoen beter kan doen, weten we op 6 april.