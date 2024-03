Samenblijven of solo? Atypische ploegentijdrit zet Remco Evenepoel voor mogelijke tweestrijd in Parijs-Nice

di 5 maart 2024 06:44

Net als vorig jaar zal de atypische ploegentijdrit (waarin de tijd van 1e renner telt) in Parijs-Nice weer voor peper en zout zorgen. Maar wat is nu de beste tactiek? "Met zoveel mogelijk renners lang samenblijven en Remco in de laatste 500 meter afvuren", klinkt het bij Soudal-Quick Step.

Tadej Pogacar die in de laatste hectometers als een raket wegstormt van een ploegmakker, Magnus Cort die zijn teamgenoten er allemaal afrijdt en nog meer kopmannen die volledig geïsoleerd binnenkomen. Atypische beelden voor een ploegentijdrit. Maar het nieuwe format werd vorig jaar op applaus onthaald in Parijs-Nice. Een bisnummer kon dit jaar niet uitblijven. Dat betekent dat de klok ook vandaag stopt als de 1e renner (en dus niet de gebruikelijke 4e renner) van een team over de finish rijdt. Die chrono legt de dagwinst vast, maar voor het algemene klassement gelden alle individuele tijden. Wie gelost wordt, krijgt die tijd dus ook helemaal aangesmeerd. En ook de tijdslimiet blijft van kracht.



Zo kreeg Jayco-klimmer Chris Harper vorig jaar meer dan 6 minuten aangerekend dan zijn kopman Simon Yates.



Bij de favorieten beperkte Pogacar de schade op Vingegaard tot 23 seconden dankzij een geweldige eindsprint.

Lampaert: "Zwijgen en Remco volgen"

"Ik ben supernerveus", is Yves Lampaert (Soudal-Quick Step) doodeerlijk. "Je wilt niet de slechtste van de ploeg zijn en als eerste lossen."



En met een tijdritwonder zoals Remco Evenepoel in de ploeg zijn de ploegmakkers misschien extra zenuwachtig. Gaan Lampaert en co tijdens de ploegentijdrit zeggen: "Remco, niet te snel bergop"? "Ik denk dat er niet veel aan te zeggen valt", lacht Lampaert. "We zullen onderweg niet veel adem hebben. Het zal zwijgen zijn en volgen."

Lampaert doet de strategie uit de doeken: "We zullen proberen in de mate van het mogelijke gegroepeerd te blijven." "Maar in het begin zitten er enkele venijnige bergjes. Het is de bedoeling om daar niet te veel tijd te verliezen en toch zo hard mogelijk te gaan." "We willen zeker met 4 man over de top van de laatste helling geraken. Met 2 of 3 man zou het nog een lange weg zijn naar de finish."



Steels: "Remco in laatste 400 à 500 meter afvuren"

Ploegleider Tom Steels sluit ook een scenario uit waarin wereldkampioen tijdrijden Evenepoel van ver solo gaat.



"Je gaat altijd vlugger als je met zoveel mogelijk man lang kan samenblijven." "Alleen in die laatste 400 à 500 meter kan je iemand afvuren. Maar voor die laatste 500 meter moet je toch proberen om met zoveel mogelijk renners samen te blijven."



Maar zal Evenepoel zich ruim 26 kilometer lang kunnen bedwingen om niet solo te gaan? Zeker als hij het gevoel heeft dat hij sneller kan en aan de eindzege denkt? "Het is vooral een kwestie dat Remco een heel hoog strak tempo aanhoudt dat voor iedereen haalbaar is. Het zal voor iedereen hard genoeg zijn, ook voor Remco."



Pronkt Evenepoel na de ploegentijdrit in de gele trui? "Dat zullen we straks weten", knipoogt Steels.