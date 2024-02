Cristiano Ronaldo krijgt 1 speeldag schorsing voor obsceen gebaar

Eén match op de strafbank, dat is de sanctie die de Saudische voetbalbond Cristiano Ronaldo oplegt voor zijn gedrag in de competitiewedstrijd van afgelopen zondag.

Ronaldo won met Al Nassr op bezoek bij Al Shabab (2-3), maar de thuissupporters maakten het leven van de Portugese steraanvaller zuur door de hele tijd "Messi" te roepen.



Toen Ronaldo halfweg de eerste helft zijn team op voorsprong bracht, reageerde hij gepikeerd richting de roepers met een hand achter zijn oren en een obscene handbeweging ter hoogte van de onderbuik.



De tv-camera's merkten de actie van Ronaldo niet op, maar op sociale media gingen de beelden snel rond, wat de 39-jarige Portugees op heel wat kritiek én een onderzoek van de bond kwam te staan.



De sanctie werd gisteravond laat uitgesproken, wellicht mist Ronaldo de competitiepartij van vanavond tegen Al Hazm.



De Saudische club met basis in Riyad verleidde Ronaldo in december 2022 voor heel wat centen. Hij is de topschutter in de Saudische Premier League met 22 doelpunten.



Al Nassr staat 2e in de competitie op 4 punten van Al Hilal, dat nog een match te goed heeft. Ronaldo en maats staan ook in de kwartfinales van de Aziatische Champions League.