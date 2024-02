Saudische voetbalbond onderzoekt reactie van Cristiano Ronaldo op "Messi-spreekkoren"

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De supporters van Al Shabab weten wel hoe ze Cristiano Ronaldo uit de tent moeten lokken. Door voortdurend "Messi" te roepen naar de Portugese international kropen ze onder zijn huid.

Toen Ronaldo na 21 minuten de score opende voor Al Nassr vanaf de strafschopstip, kon een reactie niet uitblijven.

De 39-jarige aanvaller richtte zich eerst tot de thuisfans met een hand achter zijn oren, nadien volgde een obsceen handgebaar. De Saudische Voetbalfederatie (SAFF) is intussen een onderzoek gestart.

Al Nassr won de topper uiteindelijk met 2-3. Na de openingstreffer van Ronaldo zorgde Rode Duivel Yannick Carrasco diep in de blessuretijd van de eerste helft voor de gelijkmaker.

Anderson Talisca stelde met twee treffers de zege veilig voor Al Nassr. In de stand is Al Nassr tweede, op vier punten van leider Al Hilal, dat nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. Al Shabab is pas elfde.