Christian Burgess en Club Brugge is een garantie op vuurwerk: zo liep het eerder dit seizoen

Christian Burgess en de supporters van Club Brugge, ze zullen nooit de beste vrienden worden. Verschillende keren dit seizoen lokte de Engelsman de blauw-zwarte fans al uit hun tent. Die gaan daar op hun beurt dan weer naar hartenlust op in. Een overzicht van de prikjes tussen Burgess en Club Brugge.

Op speeldag 20 van onze vaderlandse competitie kwam Union op bezoek in het Jan-Breydel Stadion. Bij een 0-1 voorsprong voor Union pakte Burgess uit met een knappe tackel. Het inspireerde de verdediger om zijn innerlijke Cristiano Ronaldo naar boven te halen en met die zijn viering de Brugse fans uit te dagen.

Bij sommige schoot deze actie in het verkeerde keelgat. Zij kropen in hun pen en trakteerden Burgess via sociale media op misselijkmakende haatberichten en bedreigingen.