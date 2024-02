Bij Leicester in kampioenenploeg, bij STVV in lappenmand: Shinji Okazaki stopt na dit seizoen

De Japanse voetbalvedette Shinji Okazaki zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Door blessureleed kwam de aanvaller dit seizoen amper in actie bij STVV. "Ik bots tegen mijn fysieke limieten aan."

Shinji Okazaki zat dit seizoen al meer in de ziekenboeg dan in de selectie van STVV. De Japanner kwam nog maar 7 matchen in actie. Door het aanslepen blessureleed besloot hij om na dit seizoen zijn schoenen aan de haak te hangen.

"Ik heb alles gegeven als voetballer, maar als sportman moet je ook naar jouw lichaam luisteren", aldus Okazaki. "Vandaag bots ik tegen mijn fysieke limieten aan. In de resterende weken zal ik alles doen om fit te worden, zodat ik mijn steentje kan bijdragen aan het team en op het veld afscheid te nemen."

In zijn eerste seizoen in Sint-Truiden speelde Okazaki zowat alle wedstrijden. Voor zijn komst naar Limburg speelde Okazaki drie seizoenen in Spanje, bij achtereenvolgens Malaga CF, SD Huesca en FC Cartagena.

De Japanse voormalige international is echter vooral gekend voor zijn passage bij de Engelse eersteklasser Leicester City FC, waar hij deel uitmaakte van de mirakelploeg die in 2016 de Premier League wist te winnen. Voordien kwam hij in de Bundesliga uit voor Stuttgart en Mainz.

Okazaki kwam 119 keer uit voor de Japanse nationale ploeg en is met 50 doelpunten topschutter aller tijden van zijn land. Hij maakte ook deel uit van het team dat België partij gaf in de achtste finales op het WK 2018 in Rusland.