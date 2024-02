Top 3 van BENE-League handbal laat zich niet verrassen

De 20e speeldag in de BENE-League heeft niet voor verschuivingen aan de top van het klassement gezorgd. De top 3 liet zich niet verrassen. Leider Bocholt won met 31-40 bij Hubo, nummer 2 Wezet met 34-23 van Hurry Up. Derde Volendam had het wel verrassend lastig in Houten, maar won toch met 37-38.