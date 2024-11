Hoe groot is de rol van copiloot Martijn Wydaeghe in wereldtitel van Neuville? "Het is teamwork"

ma 25 november 2024 11:15

Het was vaak net niet voor Thierry Neuville in het WK rally, maar dit jaar is onze landgenoot wel wereldkampioen geworden. Dat deed hij aan de zijde van Martijn Wydaeghe. 7-voudig Belgisch kampioen Patrick Snijers schat het belang van de copiloot in en ziet dat de eerste wereldtitel volgend jaar al gevolg kan krijgen. "De stress zal weg zijn."

5 keer 2e en 3 keer 3e, maar dit jaar heeft Thierry Neuville de hoofdvogel afgeschoten op het WK rally. Na een rollercoaster van emoties in Japan is Neuville samen met copiloot Martijn Wydaeghe voor de eerste keer wereldkampioen.



Na vrijdag zag het er nochtans niet goed uit. "Maar dit jaar is het WK opgedeeld in 2 sessies en dat was zijn voordeel", weet Patrick Snijers, zelf 7-voudig Belgisch kampioen rally. "En hij heeft zaterdag heel goed gereden en kon naar de 7e plaats oprukken. Zondagnacht heeft hij het dan afgemaakt. Hij had wat geluk dat Tänak van de baan is gegaan, maar Thierry verdient de titel."



"Bij autosport heb je wat geluk nodig", beseft Snijers. "Je mag ook niet altijd willen winnen, je moet zo veel mogelijk punten sprokkelen en constant blijven." "Je bent soms afhankelijk van het mechanische, maar op dat niveau werken ze met topmateriaal. Vrijdag heeft hij pech gehad met zijn auto, maar hij heeft het toch goed afgemaakt. Alle credits zijn voor hem."



De stress gaat nu weg zijn bij Neuville. Patrick Snijers

"Je mag je bij pech niet te veel opjagen. Als er een probleem is, moet je zien dat je de auto in orde kan brengen na de finish in welke omstandigheden dan ook. En als de mechaniekers er aan kunnen beginnen, dan komt het 9 keer op 10 in orde."



En nu Neuville voor de eerste keer van de wereldtitel mag proeven, zouden er nog wel volgende titels kunnen volgen, denkt Snijers.



"Het werd tijd dat hij het WK won. Elke keer net niet zorgt toch voor druk. Zeker als sportman denk je van: "Ik kan het net niet." Maar Neuville was altijd bij de snelste, zeker op asfalt." "Hij verdient het wel absoluut, maar het is een kwestie van goed op niveau blijven, constant blijven en als er een probleem is toch finishen. Dat is autosport, het is niet altijd de snelste die wint."



"De stress gaat nu ook weg zijn en volgend jaar kan hij misschien al opnieuw wereldkampioen worden. Ik ben ook 3 keer vice-Europees kampioen geworden en uiteindelijk word je kampioen en dan is die stress weg. De volgende titel is gemakkelijker, omdat je iets relaxter bent."

Rol van co-piloot

Neuville werd wereldkampioen met Martijn Wydaeghe als copiloot naast zich. Hoe groot is zijn verdienste in de wereldtitel?



"Wydaeghe is een hele rustige jongen en dat heb je als piloot nodig. Hij is heel goed op de hoogte van alles en dat brengt rust bij de piloot. De copiloot moet alle zorgen wegnemen bij de piloot zodat hij enkel moet focussen op autorijden. De copiloot doet alles."



"Ik noem de copiloot altijd de secretaris of secretaresse die naast me zit. Het is teamwork. Als je een hevige man naast je zitten hebt, dan gaat het niet, want dan maak je de piloot nerveus."



Bij het minste foutje van de copiloot kan de piloot van de baan raken. Patrick Snijers