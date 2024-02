Vingegaard voert bisnummer op en laat Visma-Lease a Bike ook juichen in O Gran Camiño

Ook in de 3e etappe van O Gran Camiño heeft Jonas Vingegaard de tegenstand versmacht. De tweevoudige Tourwinnaar kon op 20 km van de streep zijn benen niet stilhouden en boekte zijn tweede ritzege op een rij. Cian Uijtdebroeks werd 14e.

Afwachtend koersen? Het is in O Gran Camiño niet aan Jonas Vingegaard besteed. De Deen wachtte niet op de vlucht van de dag en trok zelf in het offensief. Hij kreeg onder meer ploegmaat Wilco Kelderman, Richard Carapaz en Egan Bernal mee.

Een hele dag op kop rijden sprak de kopman van Visma-Lease a Bike dan weer minder aan. Aan de voet van de tweede beklimming van de dag liet het elitegroepje zich inlopen. Zes avonturiers namen de fakkel over en sprokkelden meer dan zes minuten bij elkaar.

Zo kreeg Vingegaard wat tijd om op adem te komen. Genoeg om op 20 kilometer van de streep er nog eens een lap op te geven. Hij haalde de laatste overgebleven vluchter Pablo Castrillo in en imponeerde vervolgens met een waanzinnige afdaling.

Voor de tweede dag op een rij kwam Vingegaard zo solo aan. Zijn grootste tegenstanders kregen een halve minuut aan de broek. Een tweede eindzege op een rij wenkt voor de Deen.



Cian Uijtdebroeks eindigde samen met de andere schaduwfavorieten op de 14e plek. Onze landgenoot blijft 4e in het klassement.